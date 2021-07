Tartaruga marina depone uova nella spiaggia di Cea

(ANSA) - TORTOLI, 20 LUG - Un esemplare di tartaruga "caretta caretta" ha scelto la spiaggia di Cea, sulla costa di Tortolì, per deporre le uova.

A fare la segnalazione al Corpo Forestale è stata una giovane turista che domenica sera si è accorta del nido di tartaruga, il quarto scoperto recentemente nelle spiagge sarde.

I forestali sono intervenuti sul posto e hanno verificato l'effettiva presenza del nido che si trova a metà della spiaggia, nel tratto di arenile prossimo al confine con il Comune di Bari Sardo. Si è immediatamente attivato il protocollo nell'ambito della 'Rete regionale per la conservazione della fauna marina', coordinato dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, che vede coinvolti Ias-Cnr, CReS - Centro di Recupero del Sinis, Corpo Forestale e la Capitaneria.

Il nido è stato messo in sicurezza e disposto il presidio che verrà costantemente monitorato della Rete regionale col supporto dell' amministrazione comunale fino alla schiusa delle uova che avverrà tra circa 40/60 giorni. "Una bellissima notizia per un evento piuttosto raro: le tartarughe scelgono con cura le spiagge dove deporre le proprie -commenta il sindaco di Tortolì Massimo Cannas - Si raccomanda ai fruitori della spiaggia di mantenere comportamenti responsabili e rispettosi della presenza del nido che è segnalato e recintato". (ANSA).