Sindaci, imprese e sindacati per rilancio nord ovest Isola

(ANSA) - SASSARI, 19 LUG - Sindaci, associazioni di categoria, sindacati e imprese del nord ovest Sardegna uniti per rivendicare le risorse del Pnrr a vantaggio dei progetti per il territorio. Questa mattina nella sala del Consiglio comunale di Sassari su iniziativa della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, si sono incontrati i rappresentanti delle realtà istituzionali, politiche, sociali e imprenditoriali che hanno concordato un documento ufficiale con le richieste del territorio da consegnare ai consiglieri regionali e ai parlamentari.

"Da soli non si va da nessuna parte. Siamo la parte dell'Isola che ha subito più insulti dalla politica e dai conquistadores dei giorni nostri. Noi oggi siamo qui per offrire una voce, quella data dall'unità dei soggetti istituzionali ed economici locali", ha detto il sindaco di Sassari e presidente della Rete Metropolitana, Nanni Campus.

"Solo uniti attorno una proposta unica e condivisa da tutti è possibile indicare e ottenere la realizzazione dei progetti che riteniamo indispensabili per lo sviluppo del territorio, senza progetti calati dall'alto che rischiano di non rappresentarci se non addirittura di essere in contrasto con le nostre aspirazioni", è il commento del sindaco di Alghero, Mario Conoci.

Nel corso dell'incontro è stata anche ufficializzata la creazione del Tips, il tavolo istituzioni parti sociali per lo sviluppo economico del Nord Ovest della Sardegna, composto da ben 16 realtà. Lunedì prossimo la Rete presenterà il documento unitario ai rappresentanti politici del territorio affinché rappresentino le richieste locali a livello regionale e parlamentare. (ANSA).