Ciclista travolto da un'auto a Sant'Antioco, ferito

(ANSA) - CAGLIARI, 19 LUG - Un ciclista di 68 anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Sirai di Carbonia a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Sant'Antioco.

Il ciclista stava percorrendo la strada provinciale 126 quando è stato travolto da un'auto, finendo sull'asfalto. Al momento non è chiaro se l'automobilista si sia subito fermato per soccorrerlo o se si sia accorto di aver urtato il ciclista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. (ANSA).