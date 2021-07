Covid: Gimbe, +202% casi in una settimana in Sardegna

Peggiora ancora, probabilmente a causa della maggiore circolazione della variante Delta, la curva epidemiologica per i contagi da Covid19 in Sardegna dove si assiste ad un incremento dei casi del 202,7% nella settimana dal 7 al 13 luglio rispetto a quella precedente quando si era arrivati ad un +22%. Una performance in peggioramento che è seconda solo al Molise con 271%. E' quanto evidenzia il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. In aumento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che si attestano sui 159 da 143 del periodo precedente.

Unico dato positivo arriva dagli ospedali: sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (anche se si passa dal 2% al 3% di occupazione di posti letto con pazienti Covid) e terapia intensiva , sempre sullo 0% (un solo paziente ricoverato in tutta l'Isola.