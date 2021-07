Tamponamento lungo statale 131 Dcn nell'Oristanese, morto 51enne

E' di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la statale 131 Dcn nel territorio di Ghilarza, nell'Oristanese. La strada è attualmente chiusa al traffico all'altezza del chilometro 6 in direzione Olbia. Ha perso la vita un 51enne di Jerzu, appartenete alla Compagnia Barracellare. L'incidente è avvenuto all'altezza di Ghilarza.

Per cause non accertata una Nissan X Trail condotta da un 51enne residente nel Lazio, ma originario di Nuoro e con a bordo una donna di 53 anni, ha tamponato la Fiat Punto della Compagnia Barracellare. L'impatto è stato violentissimo, il conducente della Punto è morto, feriti guidatore e passeggero della Nissan.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Ghilarza, le ambulanze del 118 e l'Elisoccorso e i tecnici dell'Anas. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il traffico è stato deviato lungo la provinciale 15. I feriti, uno dei quali gravi, sono stati trasportati in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica della tragedia.