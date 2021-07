Danza: dieci scenari per rassegna internazionale a Cagliari

La danza d'autore contemporanea, i diversi linguaggi artistici in scenari storici e naturalistici. Ritorna la rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, anima di Tersicorea che dal 1996 promuove gli artisti attraverso le residenze.

Da luglio a novembre oltre 28 creazioni di danza, arte performativa, arte circense e teatro, in dieci luoghi: A Cagliari, spazio InOut, TOff, Ex Lazzaretto e Conservatorio; e ancora il dialogo tra archeologia, botanica e arte contemporanea in giro per la Sardegna, all'ombra degli alberi monumentali del Parco naturalistico degli ulivi millenari di S'Ortu Mannu a Villamassargia e del Parco Ulivi Millenari con la Chiesa di San Sisinnio a Villacidro; la Chiesa romanica San Giuliano a Selargius, Piazza Sant'Isidoro a Allai e Su Romanzesu anfiteatro a Bitti.

Organizza l'Associazione Tersicorea. "Grazie al festival oltre 200 progetti sono potuti decollare e circuitare nei migliori festival europei. Una vetrina importante per lo sviluppo dell'arte contemporanea in Sardegna", spiega Simonetta Pusceddu.

Si parte il 10 luglio nello spazio InOut di Cagliari con i sette progetti accolti: Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau; Oh Peter, hello. Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e Francesco Corvino; Prometeo? di e con Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano Bolognino con Rosaria Di Mauro; No Caption needed di e con Giulia Cannas; Tutto nel segno di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara con Antonello Amati e Laila Lovino; Unsaid di Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo.

Ospite fuori bando a conclusione della serata "Comme un symbole" di e con Alexandre Fandard Compagnia Al-Fa Parigi.

L'11 luglio parte la rassegna Logos con i progetti coreografici presentati in forma breve nelle precedenti edizioni. Tra i nomi, Lucrezia Maimone, Riccardo Serra, Stefano Mazzotta, Sofia Casprini, Silvia Bandini, Esther Latorre, Hugo Pereira, Giorgia Gasparetto, Priscilla Pizziol, Leila Ka, Alexandre Fandard, Milan Tomasik, Sara Angius, Gerardo Gouvela, Xavi Sànchez, Analìa Serenelli, Damien Camunez, Adriana Cristiano, Antonio Formisano, Amedeo Podda, Giulia Cannas, Amedeo Podda, Giulia Cannas, Stefano Roveda.