Covid: focolaio Ghilarza, 5 positivi e 40 in quarantena

I cittadini di Ghilarza risultati positivi al Covid sono 5 e le persone sottoposte alla quarantena sono circa 40. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Licheri, con un post su Facebook, specificando che "solo venerdì pomeriggio è stata comunicata all'Ats l'intera lista di partecipanti alla festa, pertanto l'incremento notevole di persone in quarantena è dovuto a tale circostanza".

"Per il momento - osserva il primo cittadino di Ghilarza - non possiamo fornire ulteriori aggiornamenti, rinnovando l'ipotesi che il numero di possibili contagiati possa essere molto elevato. Si raccomanda il severo rispetto dell'Ordinanza che obbliga tutte le persone che si dovessero trovano all'interno del territorio Ghilarzese ad indossare la mascherina anche all'aperto, oltre al rigoroso rispetto del distanziamento fisico e alla scrupolosa sanificazione delle mani. La situazione permane complessa e pericolosa, pertanto ribadiamo che l'unico modo per proteggersi da un eventuale contagio - conclude Licheri - è solo ed esclusivamente il considerare qualsiasi persona, accanto a noi, potenzialmente contagiosa, adottando quindi tutti i sistemi di protezione ed evitando assembramenti.