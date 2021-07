Passeggiata all'ombra per chi sbarca al porto di Cagliari

"La buona onda", simbolo di accoglienza per chi viene dal mare e di caloroso arrivederci per chi verso il mare ritorna. È la nuova passeggiata ombreggiata inaugurata questa mattina al porto di Cagliari: inizia all'uscita degli sbarchi e accompagna i viaggiatori quasi sino alla città. L'opera è stata realizzata dall'Autorità di sistema del Mare di Sardegna: una struttura rimovibile, lunga 140 metri e larga 3, che trasforma radicalmente il tracciato pedonale tra il varco Sant'Agostino e il centro urbano, restituendo alla libera e sicura fruizione un'altra porzione del waterfront cittadino.

Il percorso, costruito in 5 mesi dall'impresa Elcal Srl, su progetto dell'architetto cagliaritano Gianfranco Sequi, per un importo di circa 274 mila euro, è composto da un'intelaiatura in acciaio, pavimentazione e una copertura a listelli in legno e resina - appositamente previsti per le installazioni sul mare - che segue un andamento a onda a protezione dai raggi solari. Il tutto impreziosito da fioriere con essenze tipiche, illuminazione a led e due fontane per dissetarsi e rinfrescarsi.

"La buona onda, oltre a rappresentare la definitiva soluzione ad una situazione di pericolo e disagio per i cittadini e i passeggeri, vuole essere il riconoscimento alla città di Cagliari per la sua apertura al mare e all'accoglienza - spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana - La struttura, per l'aspetto architettonico e i materiali utilizzati, che ben si inseriscono nell'ambiente portuale circostante, vuole simboleggiare un caldo abbraccio di benvenuto e un altrettanto caloroso arrivederci a tutti i visitatori che passano dal nostro porto, oltre ad essere una ulteriore opportunità per i cittadini per riappropriarsi del rapporto con il proprio waterfront".

Presto anche l'inaugurazione della passeggiata di Su Siccu e del parco Nervi. E il prossimo anno dovrebbero partire i lavori per il rilancio della stazione marittima: ospiterà servizi per i diportisti con hotel, ristorante e bar.