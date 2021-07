Lavoro: Aspal, nomina dg Aversano sblocca le assunzioni

La direzione generale di Aspal, l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, non è più vacante. La Giunta ha nominato, infatti, l'ex funzionaria del Comune di Castiadas Maika Aversano, come ha confermato oggi in Aula, in occasione del Question Time, la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda rispondendo a un'interrogazione di Eugenio Lai (LeU) sullo stallo nell'Agenzia a livello di scorrimento di graduatorie determinato proprio dalla mancata indicazione della dg.

Il ritardo è dovuto a "difficoltà per la valutazione dei titoli, oggi la dottoressa firmerà il contratto". Zedda risponde così anche agli idonei Aspal che stamattina, sotto il palazzo del Consiglio regionale, hanno chiesto risposte certe sulle mancate assunzioni determinate in parta dalla vacanza della dg. Sullo scorrimento delle graduatorie è intervenuta anche l'assessora del Personale Valeria Satta che ha annunciato la prossima assunzione di circa 120 idonei.