Coppa Italia di Muay thai, il sassarese Matteo Dore è d'oro

Il sedicenne juniores sassarese Matteo Dore vince la medaglia d'oro nella Coppa Italia di Muay thai. Il giovanissimo atleta del Tarantini Fight Club Sassari di Angelo Tarantini ha conquistato il gradino più alto del podio dopo aver disputato due incontri durissimi, senza farsi condizionare dal fatto di essere praticamente esordiente in una categoria in cui milita solo da aprile.

Quella conquistata da Dore non è la sola medaglia portata a casa dal team sassarese, che ha ottenuto anche due argenti con Jessica Meloni ed Elisabetta Scanu. In particolare l'argento di Meloni vale doppio: dopo l'infortunio rimediato in semifinale, l'atleta ha affrontato l'ultima sfida ancora dolorante, senza potersi esprimere al meglio, ma combattendo con grinta e caparbietà. Argento anche per la piccola Elisabetta Scanu, alla prima esperienza nei cadetti.

Dore e Meloni raggiungeranno Michela Demontis, numero uno del ranking federale nei 48 chili, al collegiale nazionale in corso a Roma, da dove verranno fuori i nomi degli azzurri per i mondiali di dicembre a Bangkok.