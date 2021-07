Ctm Cagliari, più linee e servizi notturni per l'estate

Per andare incontro alla richiesta di mobilità dei mesi estivi, l'orario di servizio delle linee 1, 9, 30, 30R e PF del Ctm di Cagliari viene prolungato la notte tutti i giorni.

Nel dettaglio la l'ultima partenza della linea 1 da F. Gioia e dall'Ospedale Brotzu sarà alle 00.30 come anche quelle delle linee 30, 30R e PF da Piazza Matteotti, mentre sempre da questo capolinea l'ultima corsa della linea 9sarà alle 00.05. La linea 7 è prolungata fino a mezzanotte e quaranta. La linea University Express è attiva dal lunedì al sabato, con una frequenza di 25 minuti, mentre la 29 viaggerà sulla tratta: S. Benedetto - Policlinico Monserrato e viceversa con frequenza 25 minuti.

Nei collegamenti per le spiagge: la linea 5ZeEUS, attiva tutti i giorni, ha una frequenza di 12/14 minuti, la Poetto Express, attiva tutti i giorni da piazza Matteotti al Poetto (Ospedale Marino) con una frequenza di 22 minuti.

A partire dal 9 luglio, nelle giornate di venerdì e sabato, riparte anche il servizio della linea BLU NOTTE che collega piazza Matteotti al Poetto di Quartu (Margine Rosso) dalle 23 (prima corsa da piazza Matteotti) alle 3:40 (ultima corsa da Margine Rosso), con una frequenza ogni 30 minuti e il seguente percorso: Il servizio si svolgerà con la presenza a bordo di guardie giurate e a richiesta verranno effettuate tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Da sabato 3 luglio e fino alla prima settimana di settembre, il servizio Amicobus è esteso anche ai fine settimana (sabato e domenica) con un servizio dedicato al Poetto. Il numero da chiamare è sempre il numero verde di Amicobus 800259745 oppure www.ctmcagliari.it link Amico Bus.