A Filming Sardegna, Keitel, Sarah Ferguson e Golino

Presentata stamani a Roma la 4^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 21 al 25 luglio a Forte Village di Cagliari.

Oltre i dei due presidenti onorari del festival, Claudia Gerini ed Harvey Keitel, e della madrina di questa edizione, Elena Sofia Ricci, svelati i talent che prenderanno parte alla kermesse come: Heather Graham (Presidente della giuria dei corti), Rachel Brosnahan (star della pluripremiata serie La fantastica signora Maisel), Marta Nieto, Anabell Gardoqui de la Reguera, Sarah Ferguson, Jean Sorel, Claudio Bisio, Valeria Golino, i Fratelli D'Innocenzo, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Gianmarco Tognazzi, Tosca, Francesca Chillemi, Gennaro Nunziante, Lina Sastri, Valeria Mazza, Remo Girone, Giulia Bevilacqua, Daniele Pecci, Fabrizio Gifuni, Margareth Madè, Giuseppe Zeno, Filippo Magnini, Alessia Bonari.

"Questa edizione per me ha un significato molto importante - ha detto stamane la Rocca -, in quanto simbolo della ripartenza e della rinascita culturale dell'intero paese".