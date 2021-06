Un nuovo bando la gestione degli attracchi a Cala Luna

di Roberto Murgia

Un nuovo bando regionale per la gestione del pontile di Cala Luna. E' la decisione dell'assessore degli Enti locali Quirico Sanna che si è confrontato con i sindaci dei due Comuni di Baunei e Dorgali, Salvatore Corrias e Maria Itria Fancello sull'approdo in quel tratto della costa centro orientale della Sardegna, reso celebre nel 1974 dal film di Lina Wertimuller "Travolti da un insolito destino nel mare di agosto". Il pontile sarà messo in sicurezza e "chi vincerà la gara dovrà offrire garanzie economiche e tecniche - spiega Sanna all'ANSA - dovrà assumersi l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione".

Il punto d'approdo per le barche si trova proprio al confine tra i territori dei due Comuni e, per la precisione, ricade nelle pertinenze demaniali di Baunei., ma le due amministrazioni se lo sempre conteso. Tuttavia, sottolinea l'assessore, "il pontile non è del Comune di Baunei ma della Regione, considerato che poggia sul demanio dello Stato, per cui è la Regione che ha il diritto e il dovere di trovare una soluzione". Una via d'uscita che l'esponente della Giunta Solinas ha voluto individuare solo dopo un confronto con Corrias e Fancello perché "in generale, io tendo a coinvolgere i territori nelle scelte fatte, e in questo caso mi piace l'idea di avviare un percorso di politica dei territori, giacché gli arroccamenti non servono a nessuno".

Infatti, prosegue, "quei litorali non sono di Baunei o di Dorgali, sono della Comunità sarda, e bisogna guardare all'interesse generale per renderli fruibili ai sardi e ai turisti che arrivano". Inizialmente si era pensato ad una soluzione condivisa, ma la distanza tra le posizioni dei due Comuni è sembrata incolmabile.

Più perplesso il sindaco Corrias: "Il pontile ricade, come previsto dal Pul, nelle nostre pertinenze demaniali, quindi non ha giustificazioni la richiesta di Dorgali di partecipare al 50% alla gestione". La Regione ha recentemente avocato a sé le competenze sul demanio marittimo, ma Corrias ribadisce "la nostra contrarietà a formule che non siano assolutamente rispettose delle piene prerogative del Comune di Baunei".

"Abbiamo provato a trovare un punto di unione - spiega la sindaca di Dorgali - ora siamo nelle mani dell'assessore aspettiamo le sue valutazioni per rendere possibile l'uso del pontile in sicurezza a beneficio dei visitatori".

Sulla vicenda interviene anche la consigliera regionale Elena Fancello (Psd'az) che esprime "soddisfazione per la decisione dell'assessore di sospendere il bando pubblicato nei giorni scorsi. Resta il rammarico per non essere riusciti a tenere uniti i due Comuni di Dorgali e Baunei in una gestione condivisa. In assenza di un accordo fra le due amministrazioni - aggiunge -, l'assessore Sanna ha stabilito che sarà la Regione a prendersi carico di trovare la soluzione, entro pochi giorni, con l'emanazione di un nuovo bando".