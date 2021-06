Magazzino droga a Cagliari, arrestato dipendente della Difesa

Venti chili di hashish nascosti in un appartamento, pronti per lo spaccio nella movida al centro di Cagliari. Gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un impiegato di 42 anni e un ambulante di 33 anni, entrambi del capoluogo. I "Falchi" hanno raccolto informazioni sull'attività di spaccio durante la movida in città e, dopo diversi appostamenti, hanno individuato, in via Bragadin, un appartamento affittato da un rivenditore ambulante, che era utilizzato come "magazzino" di stoccaggio dello stupefacente.

Il blitz della mobile è scattato ieri, quando l'uomo di 42 anni, dipendente civile del Ministero della Difesa, è arrivato nell'abitazione di via Bragadin a bordo di un veicolo di grossa cilindrata, è entrato nel cortile condominiale e ha consegnato all'ambulante un borsone rosso, ricevendo in cambio un panetto di hashish preso dal borsone. Quando l'ambulante è entrato nel suo appartamento, mentre l'altro si allontanava, gli agenti sono intervenuti. Nel borsone sono stati rinvenuti 200 panetti di hashish, sigillati uno per uno nel cellophane, avvolti con una carta bianca e contrassegnati da quattro sigle, che indicavano la diversa qualità dell'hashish.

La droga sequestrata, una volta suddivisa in dosi, avrebbe alimentato la movida di Cagliari e avrebbe avuto un valore di mercato di oltre 200 mila euro, circa 10 euro a dose. Gli arrestati sono accusati di traffico di stupefacenti e si trovano ora nel carcere di Uta. Per l'ingente quantitativo di droga detenuta - spiega la Questura - i due rischiano sino a venti anni di reclusione e sino a 260 mila euro di multa.