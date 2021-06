La Silicon Valley sbarca in Sardegna, formazione per giovani

(ANSA) - NUORO, 24 GIU - La Silicon Valley sbarca in Sardegna con un corso di formazione gratuita di dieci giorni, sul "processo di innovazione nell'avvio di nuove imprese" a vantaggio dei giovani dai 15 anni in su. È la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 che si svolgerà nella sede del Consorzio Industriale di Tortolì , dal 5 al 16 luglio, con due importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley come Gideon Marks e Chris Burry: il primo mentor nell'incubatore di Google, il secondo con esperienza trentennale nel campo delle startup e fondatore di imprese statunitensi di successo. Sono stati selezionati i 15 giovani sardi che dal 5 al 16 luglio parteciperanno a 10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole avvicinarsi all'innovazione nell'avvio di nuove imprese. Una selezione impegnativa visto l'alto numero di iscritti, circa 100 in meno di 10 giorni.

Il Campus è promosso dalla Fondazione Its Blue Zone e dai suoi soci - Ipsar di Tortolì, Provincia di Nuoro, Camera di Commercio, Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortoli, US Mac e la Georgetown University - ed è aperto ai giovani, ma anche a coloro che intendono sfruttare una opportunità unica ed irripetibile.

Il corso prevede lezioni, laboratori e mentoring individuali, ogni giorno a partire dalle 9, nei locali del Consorzio Industriale della Provincia d'Ogliastra in via Paolo Arzu, nella Zona Industriale di Tortolì. I guru delle sturtup siederanno accanto allo "studente" per aiutarlo a migliorare la propria idea di buness. Ci saranno poi una serie di iniziative in parallelo attraverso degli webinar con gli esperti statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue Zone e su www.matex.tv.

Si tratta di un corso interamente in lingua inglese che costituisce un'opportunità per i giovani e aspiranti imprenditori, che vogliono conoscere la metodologia per avviare una start up innovativa direttamente dal capo dei mentor dell'incubatore Google di San Francisco e da esperti di fama mondiale nell'accompagnamento alla costruzione di impresa.

(ANSA).