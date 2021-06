Sardegna Ricerche, ripartono le attività di 10 Lab

Sostenibilità e inclusione sociale nel futuro dell'innovazione. Riparte il 10LAB di Sardegna Ricerche. Presentato oggi il calendario delle nuove attività alla presenza dell'assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino e della commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra.

Tante le iniziative: un libro, una trasmissione tv, una rassegna di laboratori. E poi il sito internet dedicato agli inediti contenuti multimediali targati 10LAB On Air, come video e podcast. Obiettivo principale - hanno spiegato gli organizzatori - promuovere la scienza e l'innovazione in maniera informale, ma soprattutto ad incentivare lo sviluppo del pensiero creativo.

"L'innovazione resta uno degli obiettivi centrali di Sardegna Ricerche che guarda a un futuro fatto di tecnologia e sostenibilità - ha sottolineato Maria Assunta Serra -. Un domani consapevole e competente che vogliamo costruire assieme ai più giovani, i protagonisti del futuro. Per questo siamo orgogliosi delle attività del 10LAB e della collaborazione con le associazioni che si occupano di inclusione, perché in questo percorso abbiamo bisogno della creatività di tutti".

Appoggio della Regione: "Il 10LAB porta avanti progetti molto importanti, che partono da concetti chiave come la creatività e la costruzione - sottolinea l'assessore Fasolino -. Sono assi fondamentali nella crescita e nello sviluppo di tutti. Mettersi in gioco, osare, costruire e avere coraggio sono alla base dell'innovazione. Quelle investite in queste azioni sono risorse ben impegnate verso lo sviluppo della Sardegna del futuro".