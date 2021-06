Latte, per Centro studi agricoli prezzo pecorino da record

Il prezzo medio di vendita del Pecorino Romano Dop è di 8,65 euro al chilo, con punte di 8,70. Ed è il migliore delle ultime 7 stagioni, nell'ultima si era attestato a 7,27 euro. E per i pecorini non a marchio si arriv anche a quota 11 euro al chilo. Lo dice il report del Centro studi agricoli. "Segnali positivi - commenta il presidente Tore Piana - soprattutto per i molti giovani che in questi anni hanno intrapreso l'attività. Certo la strada da percorrere è ancora tanta: ripetiamo da oltre un anno che servono riforme strutturali e la politica regionale risulta leggermente assente e si occupa del settore solamente quando esistono problemi, anziché prevenirli".

Ora si guarda con ottimismo anche alla materia prima. "In questa stagione che si sta concludendo esistono le condizioni per poter saldare il prezzo del latte ovino a 1,15 euro al litro rispetto all'acconto di 0,80 pagato sino a oggi - spiega il Centro studi - Questo anche grazie agli sforzi sull'incentivo alla qualità svolti dal Consorzio Pecorino Romano e alla forte richiesta rispetto alle produzioni, che fanno registrare un prezzoal chilo di 8,70 euro".

I problemi. "Servono misure e azioni urgenti strutturali serie per tutto il comparto - segnala l'organizzazione - Restiamo perplessi sui ritardi nei pagamenti di alcune misure del Psr e sui forti e preoccupanti ritardi dell'attribuzione dei fondi Pac 2021 e 2022 a valare sul Psr da parte del Ministero delle Politiche Agricole".

Oltre al prezzo, l'analisi prende in esame il mercato, che cresce in particolare in Germania e Francia con un +9,7 %, ma si registra anche un aumento delle vendite in Usa. Di contro, il mercato nazionale ha subito un decremento di circa il 10,6%, mentre sono in crscita del 17,4 % le vendite sul mercato extra Ue. In Sardegna ci sono 3.066.842 capi ovini con un leggero decremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stessa flessione per la specie caprina.