Violenza donne: a Nuoro centro d'ascolto uomini maltrattanti

(ANSA) - NUORO, 18 GIU - Un protocollo d'intesa tra la Questura di Nuoro e il Centro di ascolto (Cam) per uomini maltrattanti del Nord Sardegna è stato firmato oggi dal questore di Nuoro Alfonso Polverino e da Nicoletta Malesa, presidente del Cam.

"Zeus" il nome dell'iniziativa che prevede che "le persone sottoposte ad ammonimento per atti persecutori e per violenza domestica - è stato spiegato in una conferenza stampa - vengano rese edotte, in sede di notifica del provvedimento, della facoltà di rivolgersi al Centro di ascolto".

"Il protocollo d'intesa è finalizzato ad indirizzare l'autore delle condotte violente in un percorso di cambiamento orientato al rispetto della compagna attraverso l'assunzione di responsabilità dei propri comportamenti e non giustificazione degli stessi - ha spiegato il questore di Nuoro -. L'obiettivo è quello di intervenire direttamente su chi opera violenza al fine di prevenire ed arginare episodi che spesso degenerano in veri e propri reati penali".

Il protocollo ha anche la finalità di eliminare quelle condizioni che potrebbero determinare una ricaduta nel reato, "intercettare e monitorare i prodromi della violenza, prevenire una nuova violenza, tutelare donne e minori intervenendo direttamente sull'autore dei comportamenti violenti".

Il centro Cam ha 4 sedi operative a Sassari, Nuoro, Olbia e Oristano e si avvale della collaborazione di uno staff multidisciplinare costituito da counselor, psicologi, psicoterapeuti e criminologi e si occupa della presa in carico e il recupero degli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive, collaborando in rete con carceri, Tribunali, le forze dell'ordine, Istituti scolastici, ecc..

In sei anni di attività, il Centro di ascolto ha avuto oltre 170 contatti. (ANSA).