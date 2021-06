Giustizia: sciopero personale,"uffici sardi scoperti al 60%"

"In Sardegna abbiamo un tasso di scopertura del 60 per cento con picchi importanti come a Oristano, dove sino a qualche tempo fa lavoravano una sessantina di persone e ora sono in diciotto". Elenca i numeri dell'emergenza giustizia nell'Isola Luciano Ghiani, portavoce dell'Unione sindacale di base (Usb), in occasione del sit-in promosso oggi davanti al Tribunale di Cagliari nell'ambito dello sciopero nazionale dei lavoratori della giustizia.

"La pandemia non ha fatto altro che rendere ancora più evidenti nodi atavici irrisolti - spiega - c'è una carenza cronica di personale e i carichi di lavoro sono insopportabili. Mancano le progressioni economiche e in carriera, con la Sardegna che si contraddistingue, oltre che per la totale penuria di mezzi, risorse, formazione, anche per il trattamento riservato ai lavoratori: misconosciuti in quanto al merito e letteralmente caricati di lavoro oltre ogni limite per raggiungere qualsiasi obiettivo di carriera, denuncia la sigla. si raggiunga la dirigenza". Solo a tarda sera si conoscerà il tasso di partecipazione allo sciopero, ma nessun problema si è registrato nell'andamento delle udienze fissate per oggi a Cagliari.