Un docufilm per raccontare l'arte dei metalli di Bam Design

Un docufilm che racconta l'esperienza di Bam Design, la Bottega Artigiana Metalli di Nuoro. Il Museo Nivola di Orani ospita l'anteprima di "Libertà", dell'eclettico artista Gianluca Vassallo, regista e fotografo, e Francesco Mannironi. Il 18 giugno sarà proiettato alle 18 alla presenza degli autori e del cast, prima della conferenza stampa nella sala affrescata dall'artista Peter Halley. Prodotto da Bam Design e whiteboxstudio, è interpretato da Michele Sarti, la voce invece è di Giovanni Carroni.

In un intreccio tra arte, artigianato e design la bottega è stata fondata nel 2008 a Nuoro dai fratelli Vittorio e Andrea Bruno con il padre Tonino, fabbro di terza generazione. Dalle creazioni più "antiche" in ferro battuto, rame, ottone, acciaio, al passaggio a nuovi materiali, in un dialogo tra tradizione, ricerca, innovazione, sinergie con artisti e artigiani, tecniche e visioni di ieri e di oggi. "Il film è un manifesto poetico, un inno all'umanità e alla consapevolezza, che passa attraverso la messa in scena della tensione perenne a cui gli individui, i corpi sociali, le comunità sono sottoposti: lo sviluppo della soggettività o la resa all'omologazione", sottolinea il regista.

Impreziosisce la proiezione un'installazione: le madie Tonie e Teh ritratte nel film e realizzate in collaborazione con maestri dell'intaglio del territorio. Frutto di una volontà di preservare antiche tecniche che rischiano di finire nell'oblio, racchiuderanno le "scatole della memoria" con gli oggetti che da quattro generazioni legano a doppio filo la famiglia Bruno e il territorio oranese da cui provengono. "Designer e artigianato - chiarisce Andrea Bruno - devono lavorare a stretto contatto, per proporre al mondo tecniche e soluzioni produttive, e il frutto di mani che hanno tradizioni ma anche nuove idee da raccontare, per dare nuova linfa al territorio".