"Furbetti" dei rifiuti a Sassari incastrati da foto-trappole

Le foto trappole della Polizia locale di Sassari inchiodano 76 incivili che gettano i rifiuti fuori da ogni regola. Nei giorni scorsi il nucleo di Polizia ambientale del Comando di via Carlo Felice ha visionato 83.528 fotogrammi delle foto-trappole acquistate dal settore Ambiente e ha potuto individuare 76 persone che commettevano illeciti ambientali. La maggior parte delle sanzioni sono state comminate a residenti dei comuni vicini che venivano fino a Sassari per abbandonare i loro rifiuti (25 multe) e a sassaresi che godono del servizio di ritiro porta a porta ma che decidono di conferire nei cassonetti di strada (29 sanzioni).

Numerose sono state anche le sanzioni contro utenze non domestiche che ugualmente riempiono i cassonetti destinati ai residenti invece di usufruire del servizio porta a porta a loro dedicato. La Polizia locale, sempre grazie alle foto-trappole, è riuscita a scovare gli autori di una discarica abusiva creata in una zona di sant'Orsola, quasi in aperta campagna, che da tempo era sotto controllo proprio per abbandono indiscriminato di rifiuti