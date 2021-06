Basket: Dinamo, al via la campagna abbonamenti

Aspettando di conoscere il nome del nuovo coach dopo il divorzio consensuale da Pozzecco, la Dinamo Banco di Sardegna lancia la campagna abbonamenti per il campionato 2021-2022, dodicesima stagione di Serie A per i sassaresi. La campagna viaggia con lo slogan "Di Bianco e di Blu", ricordando i colori societari e nell'attesa di conoscere le direttive governative relativamente agli eventi al chiuso, la campagna abbonamenti sarà riservata a tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento annuale nella passata stagione, poi annullato a causa dell'emergenza sanitaria. In quest'ottica sono confermate le tessere triennali sottoscritte a inizio della scorsa stagione.

Tutti i sottoscrittori di un abbonamento annuale al campionato di serie A Legabasket 2020-21 potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti: il pagamento delle tessere che perfezionerà l'acquisto e il diritto dell'abbonamento dovrà invece essere effettuato entro e non oltre venerdì 30 luglio. Gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione compilando l'apposito form on line nella sezione ticketing del sito ufficiale dinamobasket.com: in totale osservanza delle nome di sicurezza e prevenzione gli utenti sono invitati ad esercitare la prelazione on line, evitando così code e assembramenti. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, invariati dalla stagione 2014-15, saranno validi per le 15 gare casalinghe di regular season.