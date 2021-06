Un motociclista sassarese è in fin di vita dopo essersi scontrato con un'auto in via Pascoli, pochi metri prima del ponte Rosello. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata, dove è arrivato privo di conoscenza. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente