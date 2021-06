Emanata circolare, AZ solo a over60, richiami under60 a mRNA

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - E' stata emanata dal ministero della Salute la circolare di 'Aggiornamento' del parere del CTS sui vaccini. La circolare, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero Gianni Rezza, indica che il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca "viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)". Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, si legge, "il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose".

Anche in Sardegna gli oltre 90 hub vaccinali si stanno adeguando alle nuove direttive, così la piattaforma di Poste Italiane per le prenotazioni. Questo comporterà una revisione dei calendari per i richiami che le Assl stanno programmando in accordo con l'Ats. (ANSA).