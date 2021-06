Confartigianato: Maria Amelia Lai nuova presidente regionale

Maria Amelia Lai, attuale vicepresidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, è la nuova presidente di Confartigianato Sardegna. Già dirigente dell'associazione, è stata eletta oggi all'unanimità per acclamazione dai delegati riuniti nella sede dell'ente camerale di Sassari, in via Roma.

Imprenditrice, ozierese, 56 anni, è l'unica donna in Sardegna alla guida di una associazione imprenditoriale in rappresentanza delle 6mila aziende iscritte a Confartigianato. Sarà supportata dal vicepresidente vicario Fabio Mereu e dai vicepresidenti Giacomo Meloni e Giuseppe Pireddu. Succede ad Antonio Matzutzi. Della giunta regionale fanno parte anche Norella Orrù, Sandro Paderi, Antonio Matzutzi ed Elisa Sedda, Albino Casu, Marco Rau e Simone Ballo.

"Confartigianato Sardegna intende dialogare col Governo e col Consiglio regionale, proseguendo il percorso avviato per dare coraggio, energia, credito e opportunità alle oltre 34mila imprese artigiane e ai circa 62mila addetti - dichiara la neo presidente - Gli artigiani non si arrendono, crediamo nel valore dell'impresa, nella qualità del lavoro individuale, nella potenzialità del territorio, nell'investimento in tecnologia ma soprattutto noi siamo quelli che non abbandonano le loro radici ma credono nel presente e nel futuro".