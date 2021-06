Covid: bozza Iss, Sardegna a rischio moderato

Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, ma la Sardegna è l'unica a rischio moderato. E' quando emerge dai dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei casi di Covid, ora all'esame della cabina di regia.

La Sardegna mantiene un'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti ancora bassa, 12, e un Rt stabilmente sotto l'1, ma evidentemente paga i nuovi focolai che si sono sviluppati, come quello di Aritzo.

Intanto da lunedì prossimo 29 milioni di italiani dovrebbero essere in zona bianca. I dati del monitoraggio settimanale confermerebbero il passaggio nella zona a meno restrizioni per l'Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così ad Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.