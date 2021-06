Vaccini: in arrivo la prossima settimana altre 117mila dosi

Dopo la consegna, ieri, di 86mila dosi del vaccino Pfizer, domani mattina arriveranno circa 4.000 dosi di Janssen. Programmata per la prossima settimana la consegna di circa 117mila dosi, di cui 79.500 Pfizer, 28.000 AstraZeneca e 9.500 Moderna. Lo fa sapere la Regione.

Complessivamente, dalla settimana prossima ed entro l'1 luglio, salvo rimodulazioni, sono attese in Sardegna 227mila dosi di vaccino.

Intanto nella giornata di ieri - precisa la Regione - nell'Isola sono state somministrate 15.172 dosi, in linea con quanto previsto nei target giornalieri assegnati alle Regioni dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19.

Sulla piattaforma di Poste italiane salgono a 729mila le prenotazioni per la prima somministrazione negli hub e nei centri di vaccinazione del territorio regionale, 134mila i cittadini nella fascia d'età 16-39 anni, da venerdì scorso abilitati alle prenotazioni in Sardegna.