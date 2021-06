Vaccini: Gimbe, 18,8% dei sardi ha completato ciclo

In Sardegna la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 18,8%, a cui bisogna aggiungere un ulteriore 26,8% solo con la prima dose. E' quanto emerge nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

La percentuale di popolazione over 80 con ciclo completo è pari al 77,7% (più un ulteriore 9,9% solo con prima dose); la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 30,5% (a cui aggiungere un ulteriore 50,8% solo con prima dose), mentre la percentuale di popolazione dai 60 ai 69 anni con ciclo completo è pari al 22,1% a cui aggiungere un ulteriore 49,2% solo con prima dose.

Intanto ammontano a 1.028.242 le dosi del vaccino anti covid somministrate in Sardegna dall'inizio della campagna. Nelle ultime 24 ore - come riporta il sito del Governo - le persone vaccinati nei vari hub dell'Isola sono state 9.572, in calo rispetto ai giorni precedenti.