Università Cagliari: musica e sport con Ateneika Village

Venticinque live musicali, tornei sportivi e le gare degli Azzurri ad Euro 2020 da guardare tutti insieme. Da venerdì al Cus Cagliari, riapre "AteneiKa Village". Per quanto riguarda la musica dal vivo nella line-up, in aggiornamento, ci sono Scarda, Folcast, King Howl, Luca Martelli, Emma Nolde, Polaroid Indie Party, Chiara Effe, Modigliani, Andrea Cubeddu, Edwige e Sisu. Ma c'è anche molto sport. I tornei di calcio a 5 (maschile e femminile), tennis (singolo maschile e singolo femminile), E-Sport (FIFA21) e della novità beach volley (2vs2 maschile e femminile e 3vs3 misto) sono aperti a chi frequenta o ha frequentato l'ateneo di Cagliari: gli studenti, i laureati, i dottorandi, gli iscritti ai master, i docenti, il personale tecnico-amministrativo. Per partecipare è necessario richiedere la CUS Card sul sito www.cuscagliari.it ed essere in possesso del certificato medico non agonistico.

AteneiKa Village inizia venerdì 11 giugno alle 21.00 con Italia-Turchia sul maxischermo. Sabato 12 giugno, la prima serata musicale con Polaroid Indie Party. AteneiKa, sport, music and you, nasce nel 2013. Nelle sette edizioni i numeri delle presenze sono stati in costante crescita: dalle 7.500 della prima edizione agli 80mila accessi del 2019. Nell'estate del ritorno alla normalità, AteneiKa, oltre ai suoi tre valori fondanti - spirito di squadra, aggregazione, educazione - aggiunge altre tre parole chiave: sicurezza, prevenzione, network. Per accedere ad AteneiKa Village sarà obbligatorio utilizzare la mascherina. All'interno saranno disponibili prodotti igienizzanti. Un sistema di prenotazione garantirà un accesso che limiti gli assembramenti nel viale d'accesso del Cus Cagliari.