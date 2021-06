Musica: incetta di premi per 9 piccole arpiste sarde

Le piccole arpiste sarde fanno incetta di premi al concorso internazionale "Crescere con la musica", il primo on line di metodologia Suzuki, organizzato dall'associazione musicale Arpeggiando di Cagliari con la direzione artistica di Tiziana Loi. Cinquantatrè i candidati per lo più italiani e francesci, divisi in sei categorie per fasce d'età dai 4 ai 16 anni. Le nove concorrenti della classe d'arpa dell'associazione Arpeggiando si sono particolarmente distinte, aggiudicandosi quattro primi premi assoluti - per la categoria B (6-7 anni) Marianna Fadda, per la C (9-11) Diletta Maria Talone, per la D (12-13) Anna Pisu e per la F (13-14) Enrica Furcas - e cinque primi premi - per la categoria B Margherita Boi, per la C Giulia Pia, Arianna Ragazzo e Laura Virdis, per la F (15-16) Francesca Secci.

Il concorso è nato per motivare i musicisti costretti a frequentare le lezioni a distanza durante il difficile periodo di restrizioni e chiusure causa Covid. I concorrenti studiano seguendo il metodo Suzuki, una filosofia educativa musicale elaborata dal violinista giapponese Shinichi Suzuki nel secolo scorso. "La chiave della pedagogia e del metodo di questo insegnamento è servirsi della naturale predisposizione ad apprendere che ogni bambino possiede fin dalla nascita e in particolare nei primi anni di vita - spiega Tiziana Loi - il linguaggio musicale si può apprendere allo stesso modo con cui si è imparato quello vocale, cioè attraverso l'ascolto, l'imitazione e la costante ripetizione: suonare è come parlare".