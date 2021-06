Covid: pioggia sulla movida, maxi assembramento a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 07 GIU - Un improvviso acquazzone sulla movida, sabato notte a Cagliari. E decine di giovani, la maggior parte senza mascherina, si accalcano nello spazio al riparo antistante la passeggiata coperta del Bastione di Saint-Remy, nel cuore del centro storico.

Oltre un centinaio le persone concentrate in pochi metri quadri, partono saltellamenti e cori e i video finiscono subito sui social, diventando virali. "Bevo, bevo: mi ubriaco e son felice anche se poi il Covid ho", cantano i ragazzi. Una scena ripresa da tanti telefonini.

Proprio nei giorni scorsi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva incontrato in Prefettura i vertici delle forze dell'ordine locali per chiedere maggiori controlli, soprattutto nei weekend, proprio per evitare possibili assembramenti e rischi di contagio da Covid ora che il coprifuoco è stato abolito.

Sabato notte la pioggia ha fatto precipitare la situazione.

Anche chi stava scappando dall'acquazzone ha trovato davanti alla passeggiata del Bastione la via di fuga invasa dalla massa accalcata: impossibile superare quel muro umano per imboccare le scale che portano in piazza Costituzione. (ANSA).