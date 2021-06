Weekend tra cultura e natura con le Giornate del Fai

Giornate di primavera del Fai anche in Sardegna: aperture e visite guidate a Dolianova, Cabras, Nuoro, Sassari, Osilo, Aglientu. E naturalmente anche nei beni del fondo ambientale italiano Saline Conti Vecchi ad Assemini e Batteria Militare Talmone a Palau.

L'appuntamento è fissato per sabato 5 e domenica 6: è il "recupero" delle giornate saltate il 15 e il 16 maggio a causa della zona arancione.

L'edizione di quest'anno ha ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica. La manifestazione è realizzata con il supporto di Protezione civile, Arma dei Carabinieri e Croce Rossa Italiana, da anni al fianco del Fai in questa iniziativa.

A Sassari si potrà visitare il complesso di San Pietro di Silki uno dei più antichi luoghi di culto cattolici di Sassari, un tempo sede dei Giudici di Torres. A Osilo porte aperte domenica alla Chiesa di Nostra Signora di Bonaria, sulla vetta più elevata del monte Tuffudesu, a quota 800 metri. Ad Aglientu fine settimana al Nuraghe Tuttusoni e Torre Vignola.

Visite anche San Giovanni di Sinis e Capo San Marco, a Cabras.

Nella giornata di sabato si potrà accedere all'Osservatorio dell'AMP - Casa con la Cupola, ospedale e Centro di recupero delle tartarughe e dei mammiferi marini prima del loro rilascio in libertà.

A Nuoro, invece, appuntamento al Monte Ortobene e la sua Grazia.

Nella ricorrenza del 150/o anniversario dalla nascita di Grazia Deledda, il percorso di visita ripercorrerà nelle sue tappe angoli, siti e panorami, cercando nei luoghi e nelle cose i legami con l'opera letteraria della scrittrice premio Nobel. Nel cagliaritano visite guidate alla Chiesa di San Pantaleo Dolianova. Le Saline Conti Vecchi saranno aperte con visite guidate che illustreranno attraverso allestimenti d'epoca, documenti storici e video proiezioni, la storia delle Saline.

Previsti anche tour guidati in trenino e passeggiate naturalistiche al Villaggio Macchiareddu. A punta Don Diego, Palau apertura del bene Fai Batteria Militare Talmone, importante testimonianza della storia militare italiana.