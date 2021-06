Sport e turismo, a San Teodoro arriva Swimtheisland

(ANSA) - SAN TEODORO, 03 GIU - In acqua a San Teodoro con il Swimtheisland Sardegna. Il 12 e 13 giugno approda nell'isola il circuito di nuoto in acque libere ideato da TriO Events che nelle ultime edizioni ha registrato fino a 4mila nuotatori per weekend unici in rappresentanza di 37 nazionalità.

Con il sostegno della Regione e del Comune la gara sarà ospitata dall'arenile di Lu Impostu, tutelato dall'Area Naturale Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo. Sabato 12 si parte alle ore 12 con l'energia di Kid'stheisland per piccoli nuotatori su percorsi di 100 metri (6/7 anni), 200 metri (8/9 anni) e 400 metri (10/11/12 anni). Alle 14 sarà il momento del Family/Team Event (800 m), con squadre miste da 2 o 3 membri, mentre alle 16 della staffetta MWM Relay (800 m), composta da 3 atleti ognuno dei quali affronterà il percorso per intero. Dalle 15 alle 17 anche la Sprint Challenge (800 m), strutturata in un turno di qualificazione e una finale a cui avranno accesso i primi 5 arrivati di ogni batteria e i migliori 10 tempi dei non qualificati diretti.

Domenica in acqua alle prime luci dell'alba con la rilassante Sunrise Swim (1100 m), la nuotata non competitiva che accompagnerà lungo la costa il sorgere del sole verso il promontorio di Puntaldìa. Poi colazione per tutti. Alle 10 il programma proseguirà con la Short Swim (1.800 m), alle 12 con la Classic Swim (3.200 m) e alle 13.30 con la Long Swim (5.700 m), la distanza che, come da tradizione, porterà a circumnavigare bracciata dopo bracciata l'isola Ruja.

La due giorni si chiuderà alle 17 con le premiazioni, che comprenderanno anche i vincitori della Combined Swim (Short 1800 m + Long 5700 m). (ANSA).