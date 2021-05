Musica: Alessandro Deledda, nuovo disco in barca a vela

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - "La linea del vento" di Alessandro Deledda va 'per mare'. Il nuovo disco, pubblicato dall'etichetta Le Vele/Egea, del pianista e compositore sardo che vive a Perugia, sarà infatti presentato a bordo di una barca a vela all'interno del cartellone della seconda edizione di "Onde Sonore".

L'imbarcazione, palcoscenico dei concerti, già in navigazione da maggio, dal 2 al 5 giugno vedrà ospite il poliedrico pianista, protagonista in piano solo di tre live in mare aperto e in rada davanti a Porto San Paolo, Olbia, Bonifacio e Cannigione.

Il mare non sarà solo affascinante scenario, grazie agli idrofoni che vengono calati in acqua e attraverso un monitor il musicista improvvisa una sorta di dialogo in musica tra le note della tastiera e lo sciabordio delle onde. A bordo con l'artista ci saranno l'ingegnere del suono Federico Ortica e il comandante Andrea Palombini.

"La linea del vento" è frutto di un lavoro di improvvisazione durante il lockdown. Con il vento nel titolo e le vele nel nome dell'etichetta non avremmo potuto presentare questo disco in modo migliore", commenta Deledda.

Dallo stile elettro-jazz dei suoi primi lavori ("Conception & Contamination" e "Morbid Dialogues"), questo terzo album racchiude undici tracce, un viaggio tra paesaggi sonori dai colori più tenui dove i richiami al linguaggio jazz e alle atmosfere della popular music sono più sfumati, morbidi, come pennellate di acquerello.

Il disco si apre con un omaggio alla Sardegna "Madreterra".

Anche ne "La linea del vento", Deledda conferma il suo impegno animalista. Parte dei ricavati del disco saranno, infatti, devoluti ad associazioni che si occupano della difesa degli animali.

A questo tema il pianista ha dedicato il brano "Ginevra", la storia di una cagnolina che, abbandonata in un bosco fragile e sparita, ritrova il suo sorriso nella sua nuova famiglia e la sua vita si arricchisce di nuovi suoni e melodie. (ANSA).