Covid: Gimbe, migliora ancora curva epidemiologica Sardegna

Migliora ancora la curva epidemiologica in Sardegna. Lo certifica anche la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio. Nella settimana 19-25 maggio Gimbe registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (818) e una riduzione del 42,1% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19, la cui pressione arriva al 13%, e in quelli in area medica la cui occupazione resta al 10%.