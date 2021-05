Alla Start up di Cagliari Funnel il Digitaliazation Parade

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Funnel Srl startup italiana con sede a Cagliari ha vinto Il primo round della Digitalization Beauty Parade, la competizione organizzata con l'Ufficio per gli investimenti esteri in Turchia e dallo studio legale Nunziante Magrone. L'azienda, fondata nel 2020 offre soluzioni IoT intuitive e veloci per servizi erogati dalla pubblica amministrazione come dal settore privato. Il software sviluppato da Funnel, infatti, è in grado di aggregare tali servizi in un'unica piattaforma multimediale, centralizzando l'esperienza dell'utente e offrendo un unico punto di accesso a servizi ad alta richiesta sia su dispositivi personali - pc, telefoni, tablet - sia attraverso reti terze di dispositivi pubblici e altre macchine multiutente.

Ad oggi il team è composto da sette dipendenti e da alcuni consulenti esterni, ma le prospettive sono quelle di crescere rapidamente.

Funnel si aggiudica così un pool di servizi che vanno dall'assistenza legale al coaching fino a servizi e consulenza per l'internazionalizzazione in Turchia. (ANSA).