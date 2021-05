Triathlon: tutto pronto ad Arzachena per la Coppa del Mondo

(ANSA) - ARZACHENA, 24 MAG - Arzachena si prepara ad accogliere la tappa italiana del circuito mondiale World Triathlon Cup - distanza sprint (750 metri nuoto, 20 km bici e 5 km corsa), in programma per il secondo anno consecutivo nella frazione marina di Cannigione sabato 29 maggio.

Oggi la presentazione ufficiale nell'aula consiliare del palazzo comunale. Un ricco weekend dedicato al triathlon internazionale organizzato in collaborazione con il Comune di Arzachena e l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna.

Si parte sabato con la World Cup degli atleti élite che proprio a Cannigione si disputeranno due ticket validi per il punteggio utile alla qualificazione ai giochi olimpici di Tokyo; si prosegue domenica 30 con la prima edizione del Triathlon Costa Smeralda, la gara su distanza olimpica dedicata agli Age group.

I migliori specialisti della disciplina si sfideranno nel suggestivo scenario di Cannigione in un percorso ideato per stimolare e soddisfare le migliori aspettative tecniche e agonistiche e con un palcoscenico naturale che consentirà al pubblico presente di seguire tutte le fasi di gara nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Sarà una due giorni di gare di alto livello, con atleti provenienti da 38 Nazioni. Sono 140 (70 donne e 70 uomini) i nomi confermati per la World Triathlon Cup che affronteranno la prova nuoto con lo start dalla spiaggia di Cannigione per un singolo giro di 750 m; il percorso ciclistico che prevede la percorrenza in sequenza di 3 giri uguali da 6,45 km attraverso le vie di Cannigione e la località Micalosu; infine il percorso podistico che si svolgerà nelle vie cittadine e sul lungomare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere due volte. Partenza alle 10:30 per le donne e alle 15:30 per la gara degli uomini.

Tra i favoriti, il podio maschile al completo dell'edizione 2020: Vincent Luis (FR), Kristian Blummenfelt (NOR) e Alistair Brownlee (UK) che torna a correre con il fratello Jonathan dopo tanto tempo, e gli italiani Alessandro Fabian, Davide Uccellari e Gianluca Pozzatti. Tra le donne tornerà Verena Steinhauser, terza nel 2020, che con IlariaZane, Luisa Iogna-Prat e Carlotta Missaglia completa la nazionale italiana. (ANSA).