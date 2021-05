Teatro: alle Saline si riparte dal Marinaio di Pessoa

Due grandi classici per aprire e chiudere la stagione. Akròama riparte l'1 giugno con "Il marinaio" di Pessoa. E va in vacanza il 2 luglio con "La peste" di Camus.

Via alle Saline alle rassegne Stagione del Teatro Contemporaneo e Famiglie a teatro. "Il patrimonio del nostro teatro è il pubblico - ha detto il direttore artistico Lelio Lecis -. La risposta dei nostri abbonati è molto soddisfacente: si muore dalla voglia di ridiventare animali sociali. La ripartenza anima e dà emozioni. Presentiamo una serie di opere molto interessanti".

L'Akròama riparte dagli spettacoli presentati e poi bloccati dal lockdown l'autunno scorso. Si apre con "Il Marinaio" di Fernando Pessoa (regia Lelio Lecis, dall'1 al 4 giugno), "La regina delle nevi" di Hans Christian Andersen (regia Elisabetta Podda, 8-11 giugno), "Clitennestra" di Marguerite Yourcenar (regia Isabella Caserta e Jana Balkan, 15-18 giugno), "La merce più preziosa" di Jean-Claude Grumberg (regia e riadattamento di Beno Mazzone, 22-25 giugno) e "La peste" di Albert Camus (regia Elisabetta Podda, 29 e 30 giugno, 1 e 2 luglio).

"Gli abbonati potranno mantenere il turno e il posto già pattuita", ha spiegato Francesco Murgia, staff organizzativo Akròama. La Stagione di Teatro Contemporaneo prevede cinque spettacoli spalmati su quattro turni dal martedì al venerdì alle 21. Le rappresentazioni sono precedute alle 20.30 dalla performance teatrale "Frammenti", differente per ogni spettacolo. Un turno è stato aggiunto ai normali abbonamenti per permettere il rispetto delle nuove normative regionali di distanziamento.

Sarà possibile accedere al teatro solo con l'abbonamento o prenotazione.