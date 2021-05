Editoria: Sardinia Post cambia editore, Onorato lascia

Il quotidiano on line SardiniaPost.it e SardiniaPost Magazine, bimestrale cartaceo, cambiano editore. Le quote della Ico 2006 srl, società editrice delle due testate, sono state cedute dal socio unico Onorato Armatori ad un gruppo industriale formato dall'imprenditore italo libanese Georges Mikhael, (ideatore del progetto Be Local nella filiera agroalimentare) e dalle società Linking (attiva nel settore editoriale in Lombardia e Svizzera) e Castia.me, (realtà sarda presente nel settore dell'audiovisivo e dei servizi in streaming).

Mikhael assume la presidenza della società editrice, Andrea Piu il ruolo di consigliere e Walter Sorrentino è nominato Amministratore Delegato. Guido Paglia, viene confermato Direttore Responsabile delle due testate. Rimane invariato il rapporto di collaborazione con il Gruppo Onorato in relazione alla distribuzione del bimestrale SardiniaPost Magazine che avviene direttamente a bordo delle navi Moby e Tirrenia.