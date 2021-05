Protesta addetti rimozioni, blocchi stradali a Cagliari

Nuova protesta degli addetti alle rimozioni delle auto a Cagliari: blocchi stradali in viale Monastir e disagi per il traffico. Protagonisti della mobilitazione i lavoratori rimasti a casa dopo il cambio di appalto del servizio al Comune. Da qualche settimana gli addetti hanno occupato la loro vecchia sede all'ingresso di Cagliari. E a metà mattina oggi hanno sistemato le transenne in mezzo alla strada e mostrato la loro disperazione con interventi al megafono ("vogliamo risposte e lavoro") e fischietti. Dalle vetture in fila il suono dei clacson con gli automobilisti spazientiti per l'attesa. Ma la protesta è andata avanti con i lavoratori che hanno liberato la strada e poi hanno di nuovo bloccato il traffico. La speranza degli addetti e dei sindacati Sgb è riposta soprattutto nel Consiglio comunale di questo pomeriggio a palazzo Bacaredda.