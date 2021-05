Omofobia: "non un passo indietro" piazza colorata a Cagliari

Una piazza tutta colorata di arcobaleno per sostenere e accompagnare sino all'approvazione ddl Zan. Ma il motto degli organizzatori del coordinamento Sardegna Pride dice che la battaglia non si fermerà lì: "non un passo indietro". All'appuntamento in piazza Garibaldi oltre duecento persone. Una festa, ma anche un momento serio con la lettura degli articoli del disegno di legge anti-omofobia.

Dall'inizio alla fine tanta musica, da Raffaella Carrà a Lady Gaga. Passando per sketch e spettacoli di comici e drag queen.

In campo associazioni, movimenti e sostenitori della legge. Tra loro anche la Cgil: "La sua approvazione immediata - afferma il sindacato - è quanto mai necessaria e ancora di più se si considera il ritardo rispetto alle linee guida dell'Unione europea e alla legislazione di altri Paesi".