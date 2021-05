La Bandiera Blu sventola anche alla Marina di Porto Cervo

La Fee, Foundation for Environmental Education, ha conferito la Bandiera Blu a Porto Cervo Marina. Considerato tra i più attrezzati e accoglienti attracchi del Mediterraneo, il porto turistico che rientra tra gli asset di Smeralda Holding è incastonato in una rada perfettamente riparata da tutti i venti.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che premia le località costiere europee secondo criteri di qualità che tengono conto di parametri come acque di balneazione, servizi offerti, pulizia e sostenibilità. Durante la cerimonia per la 35/a edizione del riconoscimento, la Marina di Porto Cervo è stata inserita tra gli 81 approdi turistici italiani distintisi per il rispetto e la gestione ambientali.

Per Smeralda Holding il premio è "un ulteriore riconoscimento dell'impegno profuso per la sostenibilità, il rispetto del territorio e dell'ambiente e l'eccellenza dei servizi garantiti anche a Porto Cervo Marina".