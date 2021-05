Basket: Sassari, Pozzecco in panchina per gara 2 a Venezia

Questa sera, nella gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto, la Dinamo Banco di Sardegna avrà un'arma in più per cercare di pareggiare i conti con Venezia, vittoriosa ieri era di un solo punto, segnato a 1 secondo dalla fine dell'overtime. È coach Gianmarco Pozzecco, che scontata la sospensione disciplinare di 10 giorni inflittagli dalla società sassarese, alle 18 sarà regolarmente in panchina a dirigere i suoi ragazzi.

Pozzecco è già in Laguna e incontrerà la squadra mettendo fine a un embargo che ha suscitato non pochi malumori all'interno dello spogliatoio. Il coach goriziano riprenderà la bacchetta del comando, tenuta egregiamente in sua assenza dal secondo, Edoardo Casalone. Potrà dare così la spinta mentale ed energetica giusta ai giocatori per riscattare la bruciante sconfitta di ieri e poi preparare gara 3 che si giocherà domenica a Sassari.