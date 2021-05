Vaccini: a Vallermosa hub in palestra con Ad Adiuvandum

Lotta al Covid anche con un nuovo hub di vaccinazione a Vallermosa. Di nuovo in campo la rete di solidarietà sociale Ad Adiuvandum a supporto della sanità pubblica. Il quartier generale per la somministrazione delle dosi sará da domani la palestra comunale di via XXV aprile: riguarderà anche i cittadini di Siliqua, Decimoputzu e Villaspeciosa. La campagna è legata all'accordo sottoscritto da Ad Adiuvandum con la Regione a integrazione del protocollo d'intesa che, anche per la prevenzione e i test sierologici, ha coinvolto il ministero della Difesa.

Ad Adiuvandum mette insieme il gruppo Unione Sarda, Amici di Sardegna uniti contro Covid 19, Sarda Bellezza, Fondazione Sardegna, Università di Cagliari, Protezione civile, Curia di Cagliari, parrocchie, autonomie scolastiche, Distretto 2080 del Rotary, organizzazioni sportive, terzo settore, professioni sanitarie, organizzazioni datoriali e sindacali. Nel punto vaccinale di Vallermosa con Ad Adiuvandum operano forze armate, uffici comunali, Croce Rossa, Protezione civile di Siliqua, la compagnia barracellare di Vallermosa e VsVs Soccorso.