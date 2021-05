Staff Giunta: settimana chiave per il varo in Aula del ddl

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - Il disegno di legge 107 ritorna in Aula tra le polemiche. Ma il terreno di scontro, tutto interno alla maggioranza, è la sanità. Intervenendo sull'ordine dei lavori, il leader dell'Udc Giorgio Oppi ha attaccato l'assessore Mario Nieddu (Lega) in merito al reparto di Otorino dell'ospedale di Alghero. A quel punto il capogruppo del Carroccio Dario Giagoni ha chiesto un'interruzione della seduta per una conferenza dei capigruppo: "Dopo le dichiarazioni di Oppi serve un confronto, il tempo della sopportazione è finito", ha chiarito.

Tornando al provvedimento sugli staff, all'esame del Consiglio regionale c'è l'articolo 5 che riguarda l'istituzione del servizio studi regionale che si occupa di ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa e amministrativa della Giunta. In diciannove sedute l'Aula ha approvato quattro articoli su undici: il primo sulle funzioni del riordino, il secondo relativo all'istituzione della figura del Segretario generale, il terzo sui dipartimenti e il quarto sull'organizzazione delle strutture della Regione.

Questa, per il provvedimento, è la settimana decisiva.

L'ordine di scuderia che rimbalza nelle chat dei consiglieri del centrodestra è: sedute ogni giorno compreso il sabato, sempre dalle 10 alle 13.30 per riprendere alle 15.30 e andare avanti fino alle 21. E non si esclude di forzare con sedute a oltranza: si valuterà a seconda dell'andamento dei lavori, considerando che si dovranno affrontare gli articoli 7 e 8.

Ovvero, gli articoli più contestati perché ridisegnano la composizione degli uffici di Gabinetto di presidente e assessori. (ANSA).