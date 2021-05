Nati i primi pulcini di fenicotteri rosa a Molentargius

Primi pulcini di fenicotteri a Molentargius. Il "reparto nascite" è nell'argine di basso fondo, l'anello centrale all'interno dello stagno del Bellarosa maggiore. La colonia ha iniziato ad insediarsi a metà marzo e le prime uova sono state deposte dopo qualche settimana. I pulcini rivestiti di un piumino grigio per mimetizzarsi meglio con il suolo, sono ancora nelle vicinanze del nido. Nei prossimi giorni cominceranno a raggrupparsi nei cosiddetti 'asili', gruppi di pulli sorvegliati da qualche individuo adulto, per permettere ai genitori di andare ad alimentarsi. Un "miracolo" che si ripete ogni primavera. I fenicotteri hanno scelto da anni lo stagno di Molentargius come habitat ideale per fare nascere i loro piccoli. La prima colonia era stata avvistata nel 1993. E da allora gli uccelli rosa hanno continuato a popolare l'area umida tra Cagliari, Quartu e Quartucciu.