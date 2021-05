Terna: stazione a Codrongianus, vince progetto Is lampadas

Sono Roberto Murgia, architetto, e Francesco Trudu, ingegnere, i vincitori con Is lampadas del contest architettonico indetto da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, per realizzare la nuova stazione di conversione di Codrongianos nell'ambito del progetto di ammodernamento del Sa.Co.I.3, il collegamento elettrico tra Sardegna, Corsica e Penisola. Le proposte sono state esaminate e valutate da una commissione di esperti in base a diversi criteri, tra i quali la minimizzazione dell'impatto ambientale, l'innovazione, l'originalità e il carattere estetico, il ripristino della vegetazione, le tempistiche di realizzazione e la facilità di manutenzione dell'opera.

Una volta autorizzata, l'opera verrà realizzata dallo studio vincitore nel rispetto di tutte le prescrizioni che deriveranno dal procedimento autorizzativo. Terna, in base al piano industriale 2021-2025 "Driving Energy", prevede di investire in Sardegna un miliardo di euro nei prossimi 5 anni con attività che coinvolgeranno oltre 300 imprese e 1.300 tra operai e tecnici nei cantieri e nelle lavorazioni in fabbrica. Tra le opere principali in programma, oltre al Sa.Co.I 3, il Tyrrhenian Link, l'interconnessione sottomarina che collegherà la Sardegna alla Campania e alla Sicilia.