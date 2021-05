Vaccini: in Sardegna rinvio prenotazioni per gli over 50

La Sardegna è tra le regioni che domani - data stabilita dal commissario Figliuolo - non avvierà la registrazione per gli over 50 per l'accesso alla campagna vaccinale anti covid.

"Dobbiamo prima terminare con tutti i pazienti fragili", ha spiegato il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi all'Unione Sarda. "Con i diabetici, inseriti di recente, in tutto circa 120mila persone, a oggi circa la metà ha ricevuto la prima dose. Serviranno ancora minimo due settimane per chiudere".

In Sardegna per quanto riguarda i nati dal 1961 al 1970, possono già prenotarsi i cittadini con una o più patologie indicate nelle raccomandazioni nazionali ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti-covid e riportate nell' 'Elenco 1' disponibile sul portale sardegnasalute.it. Possono manifestare la propria adesione alla campagna di vaccinazione registrandosi sulla piattaforma regionale vaccinocovid.sardegnasalute.it.