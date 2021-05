Musica: festival Dromos, il 3 agosto a Oristano arriva Noa

Al Festival Dromos il 3 agosto arriva a Oristano Noa. La cantante israeliana sarà una delle punte di diamante della kermesse in programma tra fine luglio e metà agosto a Oristano e in vari altri centri della sua provincia.

L'organizzazione aveva già annunciato la presenza di Niccolò Fabi, atteso a Fordongianus l'8 agosto. Il cartellone della manifestazione verrà presentato a breve.

Sarà piazza Duomo a ospitare il concerto della cantante israeliana di origine yemenita, compositrice, percussionista, oratrice e attivista internazionale. I posti a sedere saranno limitati e distanziati, secondo le norme anti-covid.

Noa, al secolo Achinoam Nini, per il live, tappa del tour estivo italiano, sarà affiancata dal chitarrista Gil Dor, per presentare il suo ultimo progetto discografico, il primo in chiave interamente jazz: "Afterallogy", registrato durante i mesi di lockdown nello studio casalingo della cantante israeliana e pubblicato lo scorso 30 aprile, con presentazione ufficiale avvenuta l'indomani in diretta streaming dall'aeroporto di Tel Aviv.

Insieme a Noa, voce e percussioni e Gil Dor chitarra e direzione musicale, nel concerto di Oristano, una sezione ritmica formata da Or Lubianiker al basso elettrico e Gadi Seri alle percussioni.