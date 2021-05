Maltratta e picchia compagna da 8 anni, arrestato a Cagliari

Ha fatto vivere alla compagna otto anni d'inferno, l'ha minacciata e picchiata più volte, arrivando a provocarle anche ferite e fratture gravi, ma lei per paura non ha mai trovato il coraggio di denunciarlo. Solo ieri quando i poliziotti l'hanno tranquillizzata, la donna ha deciso di raccontare le violenze subite, facendo arrestare il suo aguzzino. In manette per maltrattamenti in famiglia è finito un 50enne di Cagliari, vittima una donna di 48 anni.

A fare scattare l'intervento degli agenti della squadra volante sono stati i vicini di casa che la sentivano lamentarsi e chiedere aiuto affinché il compagno smettesse di picchiarla. Una volta in casa i poliziotti hanno trovato la donna dolorante e in sofferenza. Il compagno, anche alla presenza degli agenti, non distoglieva mai lo sguardo da lei e continuava a intimorirla. Lo hanno allontanato e hanno cercato di mettere a proprio agio la vittima, tranquillizzandola, solo allora la donna ha raccontato delle violenze subite, dei pestaggi che andavano avanti da oltre otto anni, a marzo era addirittura stata ricoverata in ospedale per una frattura.

L'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni e adesso si trova in una cella del carcere di Uta.